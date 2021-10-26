Лукашенко встревожили немецкие танки на границе Белоруссии

Вообще говоря, это танки польской армии. Некоторое время назад в приграничный город Бяла-Подляска были направлены подразделения 10-й бронекавалерийской бригады, которая оснащена немецкими танками Leopard.

Комментируя сей факт, президент Белоруссии выразил обеспокоенность: "Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе — танки".

Об этом президент Белоруссии заявил в ходе поездки в города Лида (Гродненская область). Александр Лукашенко обратился к своему помощнику — инспектору по Гродненской области Юрию Караеву. "Смотри тут, ты же генерал кроме всего прочего, что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь" (цитата по сообщению агентства БелТА.

Ранее было объявлено о намерениях польских властей отправить 2,5 тысячи военнослужащих на границу с Белоруссией. На помощь пограничникам — таким образом в Варшаве намерены противодействовать проникновению нелегалов в страну. Видимо, "Леопарды" тоже призваны заставить мигрантов задуматься, а так ли им нужно попасть на территорию Польши.

Власти Польши и Литвы на протяжении нескольких месяцев обвиняют Белоруссию в том, что власти этой страны сознательно направляют мигрантов на их территорию. Впрочем, говорят об этом не только в Польше и Литве, но и в Германии. В Евросоюзе рассматривают возможность новых санкций против Белоруссии — на этот раз из-за кризиса с мигрантами. В Минске обвинения в свой адрес отвергают.

Впрочем, обвиняют не только Белоруссию. Некоторое время назад в Европарламенте подготовили проект резолюции, в которой говорится об ответственности России за кризис с мигрантами.

"Европарламент вновь заявляет о необходимости немедленно разоблачить поддержку, которую оказывает Россия жестоким действиям Лукашенко против народа Белоруссии, а также ее причастность к действиям гибридного режима Лукашенко против Евросоюза", — было сказано в проекте резолюции. Евродепутаты считают, что Россия якобы помогает Белоруссии в обострении кризиса с мигрантами.