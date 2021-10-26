Кремль отказался комментировать передачу золота скифов Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение апелляционного суда Амстердама, согласно которому коллекция золота скифов является собственностью Украины.

"Не буду ничего комментировать", — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

При этом он отметил, что в администрации президента следят за процессом по этому делу.

"В основном этим, конечно, занимаются наши юристы и Министерство культуры, но эта тема важна для всех нас", — сказал Песков.

Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота, разбирательство по которой ведется с 2014 года, является собственностью Украины.

"Скифское золото" представляет собой коллекцию артефактов из более чем двух тысяч предметов стоимостью в 2 млн долларов, взятых из 4-х крымских музеев.

В 2014 году они использовались для оформления выставки в Музее Алларда Пирсона. В это время произошло воссоединение Крыма с Россией, и в музее опасались, что выбор одной из сторон для возвращения коллекции — России или Украины, приведет к серьезным претензиям к музею. Руководство не захотело идти на такой риск и решила передать дело в суд.

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