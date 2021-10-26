Генерал США Бен Ходжес заявил, что Соединённым Штатам нужно Чёрное море, чтобы блокировать Россию и Иран.
Об этом сообщило агентство РИА Новости.
"Нам нужно мыслить стратегически — нам нужно Чёрное море из-за блокирования России и Ирана, а также для защиты наших союзников и друзей в регионе", — цитирует издание слова экс- командующего американскими войсками в Европе.
В то же время он отметил, что Байден вообще понятия не имеет, какую политику США должны продвигать в черноморском регионе.
"У новой администрации всё ещё нет чёткой стратегии в отношении района Чёрного моря. Я знаю, что там уже что-то работает, но на самом деле по-прежнему ничего не происходит", — констатировал генерал.
Ходжес предложил усилить дипломатическое давление на Россию, а также увеличить экономические инвестиции в страны региона и качественное улучшение отношений с Украиной и Турцией и Грузией.
"Я хочу, чтобы Украина и Грузия были членами НАТО", — сказал генерал.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пока мир наблюдал, как талибы* ведут ошеломляющее наступление на Кабул, закончившееся быстрым крахом поддерживаемого Западом правительства страны, нарастал долгосрочный кризис.