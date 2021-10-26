Американский генерал: нам нужно Чёрное море

Генерал США Бен Ходжес заявил, что Соединённым Штатам нужно Чёрное море, чтобы блокировать Россию и Иран.

Об этом сообщило агентство РИА Новости.

"Нам нужно мыслить стратегически — нам нужно Чёрное море из-за блокирования России и Ирана, а также для защиты наших союзников и друзей в регионе", — цитирует издание слова экс- командующего американскими войсками в Европе.

В то же время он отметил, что Байден вообще понятия не имеет, какую политику США должны продвигать в черноморском регионе.

"У новой администрации всё ещё нет чёткой стратегии в отношении района Чёрного моря. Я знаю, что там уже что-то работает, но на самом деле по-прежнему ничего не происходит", — констатировал генерал.

Ходжес предложил усилить дипломатическое давление на Россию, а также увеличить экономические инвестиции в страны региона и качественное улучшение отношений с Украиной и Турцией и Грузией.

"Я хочу, чтобы Украина и Грузия были членами НАТО", — сказал генерал.