Американцы обвинили Байдена в "капитуляции" перед Россией

Американские политические обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл указали Джо Байдену на его провалы. По мнению журналистов, работы команды лидера нации — "яркий пример неумелости" и слабости.

"Пообещав жёстко ответить на проступки Кремля, тем не менее, его администрация была неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика — первым ударом", — подчеркнули авторы в публикации для National Interest.

Кроме строительства "Северного потока-2", ещё двумя "ударами" Берман и Гилл назвали: положение дел с военными базами в Центральной Азии и "конфискацию" ископаемых в Афганистане Китаем.

Авторы статьи считают, что вся политика Байдена пошла на пользу только Москве, а вот для США, наоборот, несёт угрозу внутреннему укладу страны.

"Чем объясняется капитуляция Байдена в отношении NS2 (СП-2. — Прим. ред.)? Возможно, он чувствовал, что должен канцлеру Германии Ангеле Меркель безвозмездно уступить NS2 по её уходу из офиса. Однако гамбит дал обратный эффект из-за результатов недавних выборов в Германии, — размышляют обозреватели.

По словам авторов, о таком положении дел во внутренней и внешней политике США нельзя было и подумать при правлении Трампа.

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