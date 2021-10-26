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Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?

Мир

Сегодня стало известно, что Молдавия нашла для себя "альтернативный источник" природного газа. И уже заключила контракт с польской компанией PGNiG, которая на паях с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine поставит с страну "пробную партию" в один миллион кубометров голубого топлива.

Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?

Новость вызвала недоумение у бывшего главы департамента реального сектора экономики Минэкономики Молдавии Думитру Барбалата:

"Откуда газ для Молдавии у Польши, которая сама находится в поисках — где бы газ купить и отчаянно надеется на то, что в 2023 году ей начнут привозить голубое топливо из Норвегии или США?" — написал он в заметке -размышлении, опубликованной на сайте газеты "Молдавские ведомости".

В статье Барбалат ссылается на данные ОПЕК, согласно которым Польше самой нужно ежегодно порядка 19-20 млрд куб. м газа. А производила она все последние годы по 5,6-5,7 млрд. А то и меньше.

Да и по другим источникам энергии — нефти, углю, электричеству — Варшава тратит на покупку в разы больше, чем продаёт:

  • в 2020 году экспортировала на $1 млрд, а импортировала на $13.5 млрд.

"Если молдавскому "переговорнику" не удалось договориться с "Газпромом" на поставку газа, с Россией напрямую, у которой предостаточно природного газа, то каким макаром он рассчитывает купить газ у Польши, у которой природного газа своего НЕТ?" — задается резонным вопросом экс-рулевой молдавской экономики.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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