О "позорной роли" посольства США высказались на Кубе

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что посольство Америки в их стране ведёт "подрывную деятельность" внутреннего порядка государства. Лидер отметил, что Куба намерена "противостоять" действиям представителей Штатов.

По мнению кубинского лидера, посольство США заняло агрессивную позицию в отношении внутреннего распорядка страны, что нарушает Венскую конвенцию.

Посольство США на Кубе настаивает на своей печальной и позорной роли в подрыве внутреннего порядка в нашей стране. Столкнувшись с таким поведением, мы не будем оставаться в стороне, — написал глава Кубы в своём аккаунте Тwitter.

Он уточнил, что власти острова намерены "осуждать" США за такое поведение.

Ранее Госдеп США нелестно высказался об отказе кубинских властей в проведении акций протеста 15 ноября. Тогда в Белом доме заявили, что "политический режим" Кубы демонстрирует неуважение прав и свобод жителей страны.

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