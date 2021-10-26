EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Дельта" опаснее прежних штаммов COVID-19 в четыре раза - иммунолог
Польша, сотрудничая с американо-украинской компанией, продаст газ Молдавии
Скончалась 22-летняя пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах
Не COVIDом единым: США запустили программу поиска 10 тысяч "природных вирусов"
Инфляция как новый вид реальности и примета пандемии
Экономист заявил, что ЦБ РФ отчасти виноват в текущей ситуации на валютном рынке
В Сирии произошла попытка подрыва колонны российских военных
На Украине посчитали, когда смогут направить ракеты на Москву
Историк намекнул, что в США утаивают сведения об убийстве Джона Кеннеди

О "позорной роли" посольства США высказались на Кубе

Мир

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что посольство Америки в их стране ведёт "подрывную деятельность" внутреннего порядка государства. Лидер отметил, что Куба намерена "противостоять" действиям представителей Штатов.

О "позорной роли" посольства США высказались на Кубе

По мнению кубинского лидера, посольство США заняло агрессивную позицию в отношении внутреннего распорядка страны, что нарушает Венскую конвенцию.

Посольство США на Кубе настаивает на своей печальной и позорной роли в подрыве внутреннего порядка в нашей стране. Столкнувшись с таким поведением, мы не будем оставаться в стороне, — написал глава Кубы в своём аккаунте Тwitter.

Он уточнил, что власти острова намерены "осуждать" США за такое поведение.

Ранее Госдеп США нелестно высказался об отказе кубинских властей в проведении акций протеста 15 ноября. Тогда в Белом доме заявили, что "политический режим" Кубы демонстрирует неуважение прав и свобод жителей страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Долой коммунизм" — Кубу охватили беспрецедентные протесты (Видео)
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Во Владивостоке горит рынок, пламя может перекинуться на соседние здания
Российские моряки у берега Африки отбили у пиратов грузовой корабль из Панамы
"Дельта" опаснее прежних штаммов COVID-19 в четыре раза - иммунолог
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
О "позорной роли" посольства США высказались на Кубе
Польша, сотрудничая с американо-украинской компанией, продаст газ Молдавии
Скончалась 22-летняя пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах
Не COVIDом единым: США запустили программу поиска 10 тысяч "природных вирусов"
Инфляция как новый вид реальности и примета пандемии
Экономист заявил, что ЦБ РФ отчасти виноват в текущей ситуации на валютном рынке
Популярное
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования

Вакцины в настоящее время являются основной стратегией борьбы с COVID-19 во всём мире. Как оказалось, от заражения "ковидом" они точно не защищают.

Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Шоу-бизнес
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Мир. Новости мира
Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей
Мир. Новости мира
Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды
Александр Артамонов Проект "Пандора": кто на самом деле стоит за феноменом "гаванского синдрома" Александр Артамонов Ирина Шлионская Всё познаётся в сравнении? Зачем пробовать смерть на вкус Ирина Шлионская Усам Оздемиров Конференция ООН по климату: путь в Глазго лежит через Сахалин Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
Новости Молдовы
Молдаване заплатят за выбор русофобского правительства
Максим Галкин показал, чем кормит своих детей
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, чем кормит своих детей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников