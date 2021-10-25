Историк намекнул, что в США утаивают сведения об убийстве Джона Кеннеди

Политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов поделился своим мнением о загадках убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Так, эксперт обратил внимание на то, что американский лидер Джо Байден отложил рассекречивание данных.

"По американским законам, осенью каждого года рассматривается вопрос продления того или иного грифа или обнародования документов. Через полвека документы могут быть рассекречены. Это в очередной раз показывает многим нашим либералам, которые свято веруют, что во всем мире автоматически рассекречиваются все документы", — цитирует эксперта ФАН.

Все это наталкивает Владимира Корнилова на мысль, что материалы, которые не публикует правительство США, содержат компрометирующие сведения.

"Я был в месте, откуда якобы стрелял Ли Харви Освальд в Кеннеди. После посещения этого места лично я на 99,9% убежден, что решающий выстрел сделал не он", — выразил свое мнение историк.

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