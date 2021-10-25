600 млн евро получила Украина от Еврокомиссии в рамках макрофинансовой помощи

Еврокомиссия выделила 600 миллионов Украине в рамках макрофинансовой помощи. Первый раз этой стране выделяли такую же сумму в конце 2020 года.

"Еврокомиссия от имени ЕС сегодня выделила Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы для Украины после первой выплаты €600 млн в декабре 2020 года", — говорится в заявлении ЕК.

Там подчеркивают, что ЕК поддерживает реформы Украины.

"Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса в отношениях с Международным валютным фондом", — сказал заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, предоставляя финансовую и техническую поддержку, ЕС помогает улучшить уровень жизни жителей Украины, также поддержка со стороны укрепляет интеграцию Украины с Евросоюзом.

В итоге всего Незалежная уже получила почти 4,5 миллиарда евро помощи.

Напомним, что для получения второго транша Киев должен был выполнить восемь мер. Они касаются сферы управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.