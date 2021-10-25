Еврокомиссия выделила 600 миллионов Украине в рамках макрофинансовой помощи. Первый раз этой стране выделяли такую же сумму в конце 2020 года.
"Еврокомиссия от имени ЕС сегодня выделила Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы для Украины после первой выплаты €600 млн в декабре 2020 года", — говорится в заявлении ЕК.
Там подчеркивают, что ЕК поддерживает реформы Украины.
"Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса в отношениях с Международным валютным фондом", — сказал заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
По его словам, предоставляя финансовую и техническую поддержку, ЕС помогает улучшить уровень жизни жителей Украины, также поддержка со стороны укрепляет интеграцию Украины с Евросоюзом.
В итоге всего Незалежная уже получила почти 4,5 миллиарда евро помощи.
Напомним, что для получения второго транша Киев должен был выполнить восемь мер. Они касаются сферы управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.
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