Индийские педиатры предупредили о серьёзном ущербе от дистанционного обучения

Индийские педиатры потребовали от властей страны остановить удалённые занятия и позволить школьникам посещать учебные заведения, которые закрыли из-за пандемии коронавируса.

Врачи выступили на конференции в Нагпуре с призывом вернуть учеников в школы. По данным медработников, 60% детей обладают антителами к коронавирусной инфекции. Вместе с этим педиатры указали на негативные последствия онлайн-образования для целого поколения.

"Отсутствие учёбы в школе в течение столь длительного времени уже нанесло серьёзный ущерб социальному, психологическому и умственному росту этого поколения, на восстановление которого уйдут годы", — сказал представитель Национального форума неонатологов Динеш Томар, которого цитирует Times of India.

Педиатр Сатиш Деопуджари согласился с коллегой и отметил, что родители не должны волноваться за детей и переживать об их возможном заражении во время офлайн-занятий. Как подчеркнули врачи, учёные отлично изучили коронавирус. Также медработники напомнили, что в основном несовершеннолетние болеют COVID-19 без проявлений.

Учебные заведения в Индии закрывали в марте прошлого года и в апреле этого года из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки.

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