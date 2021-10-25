В "Талибане"* назвали ложью и клеветой сообщения об убийстве волейболистки

Президент Национального олимпийского комитета Афганистана, на территории которого установили господство боевики движения "Талибан"*, Назар Мохаммад Мотмаин опроверг данные о спортсменке женской молодёжной сборной по волейболу Махджубин Хакими, которую предположительно убили террористы.

Мотмаин напомнил, что террористы ввели в республике всеобщую амнистию. Как заявил представитель "Талибана", судить не стали даже военачальника Герата Исмаил Хана, которого называли "Львом Гератом". Он много лет выступал против талибов*.

"Новости об убийстве спортсменки талибами нельзя назвать иначе, чем ложью и клеветой", — сообщил Мотмаин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее один из тренеров молодёжной сборной сообщал, что спортсменку Хакими убили члены "Талибана". Международная федерация волейбола прокомментировала информацию и отметила, что не располагает доказательствами. Сотрудники организации объявили о расследовании возможного происшествия.

* Запрещённая на территории России террористическая организация

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