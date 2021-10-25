Немецкий посол заявил о подготовке встречи глав МИД в "нормандском формате"

Подготовка встречи министров иностранных дел стран "нормандской четвёрки" ведётся, однако когда она состоится, пока неизвестно, сообщил журналистам посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.

"Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел в настоящее время проходит, но точной даты такой встречи ещё не назначено", — цитирует дипломата ТАСС.

По словам посла, главы МИД четырёх стран должны встретиться с целью подготовки саммита на высшем уровне в "нормандском формате", о необходимости которого заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, встречи на высшем уровне в "нормандском формате" проводятся с июня 2014 года. Тогда в Нормандии тема урегулирования конфликта в Донбассе впервые обсуждалась главами РФ, Германии Украины и Франции. На данный момент состоялось уже пять подобных встреч.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российские власти намерены продолжать прилагать посреднические усилия в "нормандском формате" для разрешения конфликта в ЛДНР.

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