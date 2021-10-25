Посольство США разъяснило ситуацию с визами для россиян

Россияне могут подать заявку на неиммиграционную визу во всех посольствах и консульствах США.

Об этом сообщил пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

"Мы объявили на нашем веб-сайте, что граждане России могут подать заявку на неиммиграционную визу во всех посольствах и консульствах США. Это происходит довольно давно", — цитирует его РИА Новости.

Напомним, США включили россиян в список так называемых бездомных национальностей, отправляя тех, кому нужна виза в их страну, в Польшу. Москва заявила, со своей стороны, что этот шаг — ещё один гвоздь в крышку гроба "сломанной" консульской системы США в России.

В стоп-лист стран входят такие давние противники США, как Куба и Иран, а также несколько разорённых войной стран — Сирия, Ливия, Сомали и Йемен.

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