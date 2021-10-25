Почему "прилетит" Зеленскому и причём тут Янукович, рассказал политолог

По мнению Михаила Бесараба, украинского политолога, Владимир Зеленский делает "ставки" не на того оппонента. Сейчас лидер Незалежной постоянно обвиняет Петра Порошенко в своих "неудачах". Однако специалист считает, что концентрироваться нужно на других аспектах.

"Когда Владимир Зеленский считает или убеждает нас, что ему больше всего мешает Пётр Порошенко, то делает точно такую же ошибку, как и Виктор Янукович, который считал своей самой большой проблемой Юлию Тимошенко", — цитирует политолога украинское издание Сomments. ua.

По словам Бесараба, проблема межличностных отношений гораздо глубже и задевает не только лидера оппозиции и президента, но и вызывает недовольство народа. Прикрывшись "ширмой" Порошенко, Зеленский не обращает внимания на действительно важные проблемы.

"Сложно сказать, что именно движет Владимиром Зеленским в умышленном подогреве межличностного противостояния с Петром Порошенко: личный страх или технологический расчёт. Зеленский зря тужится в этом направлении, потому что вскоре ему реально "прилетит" точно не от Порошенко", — резюмировал Бесараб.

Ранее Pravda.Ru писала о падении рейтинга украинского президента. Всего за месяц лидер потерял 10% народного "доверия". Согласно опросу, только 27% украинцев повторно отдали свои голоса за действующего главу страны.

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