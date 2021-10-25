Идёт по граблям Саакашвили – украинский политолог о будущем Зеленского

Нынешний президент Украины вполне может закончить свою политическую карьеру так же, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Уж очень схож сценарий с поставками оружия и других военных грузов от НАТО и Соединённых Штатов.

Так считает украинский политолог Михаил Погребинский, своим мнением поделившийся с YouTube-каналом Politwera.

По словам политолога, видимость военной поддержки НАТО может вскружить голову Зеленскому и сподвигнуть его на силовую операцию против Донбасса, аналогичную той, что Грузия устроила в 2008 году в Южной Осетии.

"Усиливать потенциал ВСУ поставками оружия этим идиотам может кончиться тем, что они без разрешения, как это сделал Саакашвили, понадеявшийся на посулы "мы за спиной" — решил, что он пойдёт поубивает этих миротворцев и ещё тысячу осетин. Известно, чем закончилось. Ситуация с обещаниями повторяется", — предупредил Погребинский.

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