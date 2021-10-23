Семья убитой на съёмках фильма "Ржавчина" Галины Хатчинс прокомментировала трагедию. Родители погибшей потребовали наказать виновных.
Друзья семьи рассказали, что родители Хатчинс узнали новость от её супруга Мэтью. Они заявили о своей скорби и намерении выяснить обстоятельства происшествия. Приятель также добавил, что за ошибку, которая привела к смерти близкого человека, заплатят.
Родители убитой пожаловались на бюрократию, которая мешает им вылететь в Америку. Они способны потребовать от голливудской киностудии огромную компенсацию за убийство Хатчинс, если выяснится, что трагедии можно было избежать.
"Эта потеря — большое горе для нашей семьи, и я вижу, как это тяжело для наших родителей. Надеюсь, время облегчит нашу душевную боль", — рассказала The Sun сестра Хатчинс Светлана, которая живёт в Индонезии.
Хатчинс скончалась из-за пули на съёмочной площадке в Нью-Мексико. Пистолет должны были зарядить холостыми патронами, однако они оказались боевыми. Актёр Алек Болдуин не только убил оператора, но и ранил режиссёра кинокартины Джоэл Соуса.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Коммунальщики Украины оправдали низкое качество газа "смешиванием с российским" топливом.