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Близкие убитой во время съёмок фильма Хатчинс прокомментировали трагедию

Мир

Семья убитой на съёмках фильма "Ржавчина" Галины Хатчинс прокомментировала трагедию. Родители погибшей потребовали наказать виновных.

Близкие убитой во время съёмок фильма Хатчинс прокомментировали трагедию

Друзья семьи рассказали, что родители Хатчинс узнали новость от её супруга Мэтью. Они заявили о своей скорби и намерении выяснить обстоятельства происшествия. Приятель также добавил, что за ошибку, которая привела к смерти близкого человека, заплатят.

Родители убитой пожаловались на бюрократию, которая мешает им вылететь в Америку. Они способны потребовать от голливудской киностудии огромную компенсацию за убийство Хатчинс, если выяснится, что трагедии можно было избежать.

"Эта потеря — большое горе для нашей семьи, и я вижу, как это тяжело для наших родителей. Надеюсь, время облегчит нашу душевную боль", — рассказала The Sun сестра Хатчинс Светлана, которая живёт в Индонезии.

Хатчинс скончалась из-за пули на съёмочной площадке в Нью-Мексико. Пистолет должны были зарядить холостыми патронами, однако они оказались боевыми. Актёр Алек Болдуин не только убил оператора, но и ранил режиссёра кинокартины Джоэл Соуса.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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