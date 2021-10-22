Украинский депутат заявил о нехватке и непригодности питьевой воды

Депутат Верховной Рады Александр Колтунович поделился информацией специалистов Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины и указал на проблему нехватки и плохого качества воды.

По словам украинского парламентария, гражданам нельзя употреблять водопроводную воду. Таким образом Колтунович призвал власти профинансировать проект "Питьевая вода Украины". Вместе с этим депутат в беседе с РИА Новости подчеркнул, что Украина не способна обеспечить водой население.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что два ключевых производителя кислорода больше не могут его поставлять из-за регламентных работ. По этой причине необходимо срочно найти альтернативные источники приобретения. По словам Кузина, пока серьёзной нехватки кислорода нет, однако всё больше и больше людей в нём нуждаются. Врач подчеркнул, что нагрузка на аппараты искусственной вентиляции лёгких увеличивается в несколько раз.

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