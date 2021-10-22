Минобороны Британии: НАТО уязвимо перед Россией и Китаем

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что странам Запада необходимо осознать, насколько опасны программы России и Китая по разработке ракет. Заявление прозвучало на встрече министров стран НАТО в Брюсселе.

"Запад должен очнуться и понять все последствия развития китайских и российских ракет. Они мощные", — цитирует Бена Уоллеса Financial Times.

Министр призвал союзников по НАТО разобраться, испытаниями какого именно оружия занимаются Россия и Китай и какая у него максимальная дальность и скорость.

Уоллес опасается, что новое вооружение Москвы и Пекина в космической и кибернетической сферах превосходит вооружение Североатлантического альянса.

"Здесь мы можем быть уязвимы", — подчеркнул глава Минобороны Британии.

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