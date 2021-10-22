Генсек НАТО: Россия не помешает вступлению Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс будут принимать 30 союзников и Киев, а другие государства, в том числе Россия, не могут вмешиваться в этот процесс.

Он отметил, что Россия не должна опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонительный альянс.

Столтенберг назвал Украину независимым и суверенным государством, которое "имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития".

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что приезд министра обороны США Ллойда Остина в Киев открывает Украине двери в НАТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.