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Генсек НАТО: Россия не помешает вступлению Украины в альянс

Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс будут принимать 30 союзников и Киев, а другие государства, в том числе Россия, не могут вмешиваться в этот процесс.

Он отметил, что Россия не должна опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонительный альянс.

Столтенберг назвал Украину независимым и суверенным государством, которое "имеет право самостоятельно выбирать траекторию своего развития".

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что приезд министра обороны США Ллойда Остина в Киев открывает Украине двери в НАТО.

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Во сколько обойдётся Украине членство в НАТО?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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