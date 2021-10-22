Литва поимела всё,что хотела - Польша может быть свободна

Во время рабочего визита президента Польши в Литву стало понятно, что "геополитический альянс" двух стран, скорее всего, доживает свои последние дни.

На первый взгляд, как отмечают политэксперты, страны по-прежнему "на одной волне" в том, что касается "нелюбви к России": и слова про противостояние российской агрессии традиционно звучали с обеих сторон, и про необходимость противостояния мигрантскому кризису "организованному Белоруссией при поддержке Москвы" не забыли.

Но на этом — всё. Главное, что на самом деле волнует Польшу "прибалтийские друзья" так и не сказали:

Вильнюс не поддержал Варшавы в ее конфликте с ЕС.

Более того, как написал в своём ТГ-канале политолог Александр Носович,

"для всех поляков такое поведение оскорбительно и напоминает измену. В разгар миграционного кризиса Польша заменила США и весь блок НАТО, который не спешил с спасением стран Балтии от "гибридной агрессии" Лукашенко — именно Польша спасла Латвию и Литву. И имела полное право ожидать, ответной вежливости". "Польские СМИ отметили любопытный факт: депутат от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Матас Малдейкис написал в социальных сетях, что чувствует отторжение, находясь в зале парламента, в которым присутствует Дуда", — пишет сегодня Baltnews.