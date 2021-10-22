Великая польская стена будет самой дорогой в Европе

Неделю назад, 14 октября Сейм Польши принял закон, разрешающий срочное строительство пограничной стены "в связи с давлением на иммиграцию на границе с Белоруссией".

Журналисты из "Газеты Выборчей" провели анализ, сравнивая этот проект с другими подобными в Европе по стоимости и технической сложности. Результаты показывают, что стена, которая будет возведена на границе Польши и Белоруссии, станет самым дорогим объектом такого типа на всей территории Европейского Союза:

Длина стены составит 180 километров.

Сама конструкция будет стоить около 1,6 млрд злотых (более €350 млн).

Стоимость 1 км составит от €1,9 до €2,3 млн.

Журналисты также обращают внимание на отсутствие прозрачности в отношении затрат и исполнителя:

"Сведения о конструкции, безопасности и технических параметров барьера не размещается в общем доступе. Это создаёт гигантское поле для злоупотреблений" похожих на те, которые произошли при покупке респираторов в пандемии. Да и вообще, будет ли этот проект в целом настолько эффективен, как о нем говорят власти"". "Не проще и не дешевле ли заключить соглашение с соседом (с Белоруссией), чем строить, какой-то забор?", — задаются вопросом журналисты "Газеты Выборчей".