Неделю назад, 14 октября Сейм Польши принял закон, разрешающий срочное строительство пограничной стены "в связи с давлением на иммиграцию на границе с Белоруссией".
Журналисты из "Газеты Выборчей" провели анализ, сравнивая этот проект с другими подобными в Европе по стоимости и технической сложности. Результаты показывают, что стена, которая будет возведена на границе Польши и Белоруссии, станет самым дорогим объектом такого типа на всей территории Европейского Союза:
Журналисты также обращают внимание на отсутствие прозрачности в отношении затрат и исполнителя:
"Сведения о конструкции, безопасности и технических параметров барьера не размещается в общем доступе. Это создаёт гигантское поле для злоупотреблений" похожих на те, которые произошли при покупке респираторов в пандемии. Да и вообще, будет ли этот проект в целом настолько эффективен, как о нем говорят власти"".
"Не проще и не дешевле ли заключить соглашение с соседом (с Белоруссией), чем строить, какой-то забор?", — задаются вопросом журналисты "Газеты Выборчей".
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