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Ядерный удар, хакерские атаки, нападение из космоса - вот чего НАТО ждёт от РФ

Мир

Министры обороны стран НАТО в четверг встретились в Брюсселе, чтобы согласовать новый "генплан защиты от потенциального нападения со стороны России на нескольких направлениях".

Ядерный удар, хакерские атаки, нападение из космоса - вот чего НАТО ждёт от РФ

Как подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг, этот план — очередная попытка Североатлантического альянса "сдержать Москву, несмотря на новую угрозу в лице Китая".

По словам Столтенберга, обсуждавшаяся в ходе встречи стратегия "выходит за рамки существующих региональных планов обороны и направлена на подготовку к одновременной атаки со стороны Москвы в направлении Балтийского и Черноморского регионов".

Интересно, что "защищаться" НАТО собирается одновременно от "применения ядерного оружия, взлома компьютерных сетей или атаки из космоса". При этом руководство НАТО вовсе не считает такую атаку "неизбежной".

Однако уверены: "Концепция сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе" и стратегический план её реализации необходимы, потому что Россия "разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику ближе к границам союзников по блоку НАТО".

"Если такой серьёзный конфликт возникнет, это потребует мер на всей территории проведения операций, — отметил "заглянувший на огонёк" по пути из Грузии и Украины глава Пентагона Ллойд Остин. — Одновременно могут происходить разные вещи, и это действительно требует целостного планирования".

К слову, Россия отрицает наличие каких-либо планов нападения на страны альянса, и заявляет, что НАТО рискует дестабилизировать Европу подготовкой таких планов. А с недавних пор и дел никаких с НАТО иметь не хочет:

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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