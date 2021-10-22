Байден: военную мощь США ни Россия, ни Китай превзойти не смогут

Джо Байден в эфире телеканала CNN пообщался с избирателями. Тем накопилось много, поскольку президент США — нечастый гость телеэфиров и интервью практически не даёт — недавно журналисты подсчитали, что за время пребывания на посту он пообщался с прессой всего 10 раз.

Помимо прочего, Байден заявил, что американцам не стоит беспокоиться из-за того, что "какая-либо держава, в том числе Россия и Китай, сумеет превзойти США по военной мощи".

"Россия, Китай и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что кто-то сможет превзойти нас", — сказал Байден и добавил, что беспокоиться надо лишь о тех действиях Москвы и Пекина, которые "побудят их совершить серьезные ошибки".

Одновременно с этим хозяин Белого дома подчеркнул, что холодной войны Штаты не хотят, но и от своих позиций отступать не намерены.

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