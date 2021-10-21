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Мир » Бывший СССР » Украина

Профессор ВШЭ, замдиректора Института региональных проблем Александр Шпунт прокомментировал инициативу украинского Совета национальной безопасности и обороны называть Великую Отечественную войну "советско-немецкой войной".

Политолог раскритиковал предложение СНБО Украины заменить термин ВОВ

По словам политолога, таким образом Украина убирает себя из перечня стран, которые победили фашистскую Германию. Шпунт отметил, что даже Франция, которая сделала не очень много для победы над гитлеровцами, постаралась и вошла в список победивших. Как сказал эксперт, идею о переименовании не поддержат лидеры США, Франции и Великобритании.

"Насколько же плохо нужно знать Америку и другие страны-победительницы, чтобы рассчитывать, что у них эта идеология будет вызывать симпатию. Этот шаг лишён смысла" — раскритиковал инициативу Шпунт в беседе с ФАН.

Также специалист подчеркнул, что Украина пока "живёт" с низкокачественным управлением руководителей лишь благодаря инерции, которую запустил СССР.

Ранее нардеп от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал действующую на Украине власть. По словам парламентария, политики "рвут страну на части" и "прикрывают преступления красивыми лозунгами". Депутат заявил, что сегодняшнее правительство разрушает наследие страны.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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