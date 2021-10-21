Нардеп Верховной Рады рассказал, как Украину "кинула" Литва

Украину снова обманули. На этот раз Литва, которая 19 марта призвала Киев отказаться от покупки электричества у Белоруссии (что Украина и сделала, правда, в мае), а сама продолжает пользоваться продуктом БелАЭС.

Обличительный пост в своём Фейсбуке опубликовал нардеп Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрей Герус, который занимает пост предкомитета по энергетике и ЖКХ.

"Хотя по документам это оформлялось, как импорт через Латвию, физически в Литву заходила электроэнергия из Белоруссии — все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС", — написал Герус.

А в начале октября Литва пошла на совсем уж вопиющий, по мнению украинского политика, шаг — удвоила импорт электроэнергии из России (из Калининграда).

© @Andriy Gerus К слову, напомним, днем ранее еще одну страну Евросоюза "уличили в вероломстве" в отношении Украины: Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе

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