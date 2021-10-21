Экс-замглавы украинского МИДа Александр Чалый уверен: дальнейшее противостояние с Россией в интересах Запада приведёт Незалежную к катастрофе и "потерям новых территорий".
Почему это самый вероятный сценарий, дипломат объяснил в эфире ТК "Наш":
"Число политиков и экспертов, уверяющих всех в том, что чем хуже отношения Запада с Россией, тем лучше для Украины, зашкаливает. Но они все в корне неправы. Этот расклад лишь увеличивает вероятность конфликта Киева с Москвой. Причём в формате "один на один", поскольку мы станем полем битвы между большими странами. И воевать за нас они не пойдут. Может быть, просто денег подкинут. И всё".
По словам Чалого, дело идёт к тому, что "дальнейшая российская агрессия" выйдет за пределы Донбасса и Крыма. И избежать этого можно только одним способом: предложить Москве "превентивный диалог".
"Мы должны понять: если вопрос флирта с НАТО зайдёт слишком далеко и превратится-таки в любовь, РФ сделает всё возможное и невозможное, чтобы пойти вперёд", — предостерёг украинский дипломат.
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