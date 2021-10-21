Трамп создаст свою "антилиберальную" соцсеть

Компания Дональда Трампа объявила о создании соцсети TRUTH Social. По заявлению представителей экс-лидера нации, платформа будет направлена на борьбу либеральными СМИ.

"Миссией Trump Media & Technology Group является создать соперника либеральному консорциуму СМИ и противостоять компаниям "больших технологий" из Силиконовой долины", — цитирует представителей компании РИА Новости.

В фирме Трампа уточнили, что именно специалисты из Силиконовой долины "используют свою силу", чтобы заставить замолчать "несогласных американцев".

Впрочем, в своём заявлении Трамп не забыл и упомянуть, что присутствие в социальных сетях "любимого президента" поможет решить многие проблемы.

"Мы живём в мире, где у "Талибана"* огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо", — заявил Дональд Трамп.

Когда конкретно экс-президент запустит свою социальную сеть в заявлении не сказано. Однако известно, что Трамп по-прежнему в "бане" на многих интернет-платформах после штурма Капитолия.

* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.

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