EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кредитная кабала: без неё можно жить - финансист
Для кого опасны яблоки и чем вредны компоты, рассказали врачи
К чему может привести российская расхлябанность, рассказал социолог
Педиатры бьют тревогу: детская смертность растёт от постковидного синдрома
В Крыму ввели QR-коды для посещения общественных мест
Экономист оценил идею компенсировать убытки бизнесу из-за нерабочих дней
Мясников: передозировка кальция может привести к судорогам
Украинцам запретили открывать депозиты в рублях
Тюменский боксёр убил напавшего на него медведя

Трамп создаст свою "антилиберальную" соцсеть

Мир

Компания Дональда Трампа объявила о создании соцсети TRUTH Social. По заявлению представителей экс-лидера нации, платформа будет направлена на борьбу либеральными СМИ.

Трамп создаст свою "антилиберальную" соцсеть

"Миссией Trump Media & Technology Group является создать соперника либеральному консорциуму СМИ и противостоять компаниям "больших технологий" из Силиконовой долины", — цитирует представителей компании РИА Новости.

В фирме Трампа уточнили, что именно специалисты из Силиконовой долины "используют свою силу", чтобы заставить замолчать "несогласных американцев".

Впрочем, в своём заявлении Трамп не забыл и упомянуть, что присутствие в социальных сетях "любимого президента" поможет решить многие проблемы.

"Мы живём в мире, где у "Талибана"* огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо", — заявил Дональд Трамп.

Когда конкретно экс-президент запустит свою социальную сеть в заявлении не сказано. Однако известно, что Трамп по-прежнему в "бане" на многих интернет-платформах после штурма Капитолия.

* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне закончился штурмом Капитолия
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Кредитная кабала: без неё можно жить - финансист
Для кого опасны яблоки и чем вредны компоты, рассказали врачи
Истеблишмент США запускает новое шоу с возрастными политиками в главной роли
К чему может привести российская расхлябанность, рассказал социолог
Как в Таиланде лечат коронавирус зеленой чиреттой
Сенаторы Бразилии обвиняют Болсонару в "шарлатанстве"
Педиатры бьют тревогу: детская смертность растёт от постковидного синдрома
Биткоин впервые в истории подорожал до 66 тысяч долларов
Высокие цены на газ в Европе все больше тревожат власти России
Учёные предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса
Популярное
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"

Доктор экономических наук Сергей Калашников пояснил, почему с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями, а не локдауном. Хотя вроде и разницы особой нет.

Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Здоровье
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Новости Европы
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова Любовь Степушова "Ковид"-диссидент может стать президентом Франции Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков
Политика. Новости и аналитика
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников