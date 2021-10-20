Биткоин впервые в истории подорожал до 66 тысяч долларов

Курс биткоина достиг нового исторического максимума, преодолев отметку в 66 тысяч долларов. По данным на 21:00 одна единица криптовалюты продаётся на биржах за 66,3 тысяч долларов.

Предыдущий рекорд биткоин установил в апреле, когда криптовалюта подорожала до 64,85 тысяч долларов.

В сентябре 2020 года биткоин торговался по 11 тысяч долларов. В конце декабря стоимость криптовалюты увеличилась до 28 тысяч. В январе-апреле текущего года цена актива взлетела на 130%, а его капитализация впервые превысила один триллион долларов.

Биткоин является децентрализованной электронной валютой, основанной на технологии называемый блокчейн.

Криптовалюта полностью анонимна, а её курс регулируется только рынком на основе спроса и предложения.

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