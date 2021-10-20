В ООН получили письмо от 12-летней девочки из Украины: "Мы дети Донбасса"

12-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова направила письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Девочка рассказала, что её включили в базу "Миротворец". В офисе генсека подтвердили, что получили обращение.

"Да, мы получили письмо", — ответил на запрос РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

В своём обращении Савенкова попросила помочь ей с решением, казалось бы, абсурдного инцидента.

12-летнюю девочку внесли в список представляющих угрозу национальной безопасности лиц.

Маленькая жительница Луганска попросила генсека потребовать от правительства Украины удалить всю информацию о несовершеннолетних с сайта "Миротворец", а саму базу удалить. А также отметила, что дети Донбасса имеют право на счастливую и мирную жизнь.

В ответ на письмо в офисе ООН возмутились, что Незалежная использует детей в "политических конфликтах". Однако официального заявления пока не последовало.

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