Неожиданное заявление прозвучало от одного из соратников президента Украины, нардепа от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Рената Кузьмина.
Он заявил, что нынешние власти страны подвели Незалежную к крайней черте, за которой — развал государственности.
Своё видение происходящего на Украине депутат Верховной Рады изложил в эфире ток-шоу "Эпицентр украинской политики" на канале NEWSONE.
"Мы все сегодня — свидетели завершения процесса узурпации власти и разрушения основ государственности Украины, а также окончания разграбления национальных богатств. Я боюсь того, что Украины в тех границах, в которых мы живем сегодня, может не стать, если эта власть продержится какое-то время".
По словам Кузьмина, на Украине "умышленно уничтожается государство:
"Люди, которые пришли во власть, рвут страну на части. И прекрасно это сознают, прикрывая преступления красивыми лозунгами — демократия, свобода, стремление в НАТО. А на самом деле, они просто разрушают, то, что строили наши с вами деды, прадеды, отцы".
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