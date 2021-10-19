ФБР подтвердило обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне

Федеральное бюро расследований США подтвердило РИА Новости, что в Вашингтоне проводится обыск в доме, который принадлежит родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски.

В ФБР отметили, что обыск санкционирован судом. По данным из кадастровых документов округа Колумбия, домом владеет зарегистрированная в Делавэре корпорация Hestia International LLC. Она может быть связана с Дерипаской, считает газета Washington Post.

По словам представителя миллиардера, сотрудники ФСБ обыскивают дома, которые принадлежат родственникам Олега Дерипаски.

"Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идёт речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является, — цитирует РИА Новости представителя миллиардера.

В начале января 2019 года Минфин США снял санкции с En+ Group, "Русал" и "Евросибэнерго" после того, как Дерипаска уменьшил свою долю в группе ниже 44,95% и вышел из совета директоров компании.

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