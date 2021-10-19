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Тимошенко призвала власти спасать Украину от энергетического кризиса

Мир

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Украины Юлия Тимошенко рассказала, что в стране во всю разворачивается полномасштабный энергетический кризис. Об этом политик заявила во время своего выступления в Верховной раде.

Тимошенко призвала власти спасать Украину от энергетического кризиса

Тимошенко полагает, что кризис на Украине развивается не только из-за некомпетентности власти, но на фоне коррупционных махинаций, связанных с перепродажей украинского газа.

"Чтобы минимизировать последствия кризиса и спасти страну, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, пересмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", — сказала представитель оппозиционной партии.

Кроме того, она отметила, что сейчас власти надо не повышать налоги, а снимать цену на энергоносители до отмены НДС.

"Нужны прямые поддержки и дотации бизнеса ключевых стратегических отраслей. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, просмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", — добавила Тимошенко.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод "Северный поток-2" не что иное, как сильное энергетическое оружие. По мнению лидера Незалежной, пока "оценить последствия" цен на голубое топливо невозможно.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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