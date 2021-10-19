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Политолог: французский посол сам выбрал быть выдворенным из Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В воскресенье, по данным французской прессы, посол Франции вынужден был покинуть Белоруссию. Ему, якобы, указали на дверь.

Политолог: французский посол сам выбрал быть выдворенным из Белоруссии

Пока власти в Минске и Париже хранили молчание, журналисты строили предположения. Лидером мнений стала информация о том, что причиной стала встреча Николя де Буйан де Лакоста с Андреем Дмитриевым, экс-кандидат в президенты Белоруссии, соучредителем запрещённой стране НПО "Говори правду". Что в свете принятого на днях закона о противодействии экстремизму кажется вполне логичным.

Насколько это объяснение может соответствовать реальности, в беседе с Pravda. Ru прокомментировал Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

— Согласно пояснениям, данным в понедельник пресс-секретарём МИД Белоруссии, официальная причина того, что французский посол покинул страну — у него истёк срок полномочий.

В комментарии МИДа сказано: "вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 года". А затем нарушил протокол и не стал вручать их президенту, поскольку Париж не признал легитимность Лукашенко.

То есть картину я так вижу: ему дали согласие на въезд в страну, он встретился с министром иностранных дел Макеем, вручил верительные грамоты, — это обычная процедура — потом проходит какой-то период времени и объявляется, что состоится вручение грамот руководителю государства. Француз на церемонию не явился. И ему, видимо, сказали, дескать, в таком случае ваше пребывание в качестве посла теряет свое основание. По крайней мере, со слов белорусской стороны отъезд французского посла выглядит примерно так.

И каков при таком раскладе вероятный сценарий развития событий? Франция как может отреагировать?

— Дело в том, что это уже, как раньше выражались, блоковая дисциплина: в Евросоюзе такое решение принято — не признавать Лукашенко президентом. И у Франции два варианта: либо сделать какой-то дипломатический ход, чтобы уклониться от выполнения решения Евросоюза, либо согласиться с ним. Они выбрали второй. И обижаться им вроде как не на что.

Тем более, что Белоруссия со своей стороны дверь не закрыла:

и сожаление о решении "партнёров" высказала, и заинтересованность "в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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