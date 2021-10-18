Эксперт Безпалько объяснил свои слова о необходимости "ликвидации Украины"

Украинские государственность и независимость являются главными бедами для населения этой страны, поэтому от них стоит отказаться, заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя Pravda.Ru свои слова о том, что ликвидация украинского государства была бы "лучшим вариантом" для её граждан.

Эксперт отметил, что итогами 30-летнего существования независимой Украины стали депопуляция, деградация промышленности и неспособность выйти на уровень ВВП 1991 года.

"Сейчас все эти противоречия, которые развивались в результате ставки на построение националистического государства, привели к гражданской войне, к противостоянию со всеми соседями и к ещё большей стремительной деградации, вплоть до потери территорий. Поэтому я считаю, что такое государство тем, кто живет на этих территориях, не нужно, и его нужно демонтировать", — пояснил Безпалько.

Он также напомнил, что в периоды пребывания Украины в составе Российской империи или СССР там росло население, развивались культура, промышленность, наука и культура.

"Сейчас всё это разрушается. Поэтому, я считаю, что украинские государственность и независимость — это самые большие беды для тех людей, которые там живут. От них надо отказаться раз и навсегда", — подчеркнул эксперт.

Ранее Безпалько в интервью "Украине.Ру" заявил, что единственным сценарием принуждения Украины к миру в Донбассе является ликвидация её государственности. При этом эксперт подчеркнул, что от этого было бы лучше не только для РФ и ЛДНР, но для украинцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.