Коллективный Запад нестройным хором спел про осуждение им переписи в Крыму

Официальный представитель американского Госдепа заявил, что в США "осуждают решение властей России провести перепись населения в Крыму", ещё раз повторив мантру по "оккупированные территории".

"Соединённые Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — написал Нед Прайс на своей странице в Twitter.

Это заявление стало звеном в цепочке аналогичных "негодований", прозвучавших от

МИД Украины, назвавшего перепись населения Крыма "недружественным актом в отношении нашего государства (т. е. Незалежной. — Прим. ред.)" и заявившим, что украинские власти "оставляют за собой право применения реторсий" (правомерных принудительных действий государства в ответ на недружественный акт другого государства— Прим. ред.).

Официальный Брюссель, расценивающий действия Москвы как попытку "легализовать незаконную аннексию Крыма и ещё больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах" (к слову, в ЕС "заодно" и старт призывной кампании в Крыму осудили, чтоб дважды не заявлять).

Проведение переписи населения в Крыму также осудили Литва, Эстония, Румыния, Норвегия.

"Незаконная аннексия Крыма никогда не будет признана международным сообществом!", — написано в заявлении МИД Латвии. "Норвегия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Решение России провести перепись населения на территории Украины в Крыму в городе Севастополь не легитимизирует их незаконную аннексию", — говорится в заявлении посла Норвегии в Украине.

Что говорят в российском МИД

В МИД России ответ хору голосов был лаконичен:

"Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сложившуюся свободным волеизъявлением крымчан".

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