Официальный представитель американского Госдепа заявил, что в США "осуждают решение властей России провести перепись населения в Крыму", ещё раз повторив мантру по "оккупированные территории".
"Соединённые Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", — написал Нед Прайс на своей странице в Twitter.
Это заявление стало звеном в цепочке аналогичных "негодований", прозвучавших от
Проведение переписи населения в Крыму также осудили Литва, Эстония, Румыния, Норвегия.
"Незаконная аннексия Крыма никогда не будет признана международным сообществом!", — написано в заявлении МИД Латвии.
"Норвегия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Решение России провести перепись населения на территории Украины в Крыму в городе Севастополь не легитимизирует их незаконную аннексию", — говорится в заявлении посла Норвегии в Украине.
В МИД России ответ хору голосов был лаконичен:
"Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сложившуюся свободным волеизъявлением крымчан".
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