WSJ: нищета заставляет афганцев продавать собственных детей

Через два месяца после того как к власть в Афганистане захватили талибы*, обнищание населения страны достигло крайней стадии.

Как сообщает The Wall Street Journal, "афганские семьи, с каждым днём всё глубже погружаются в нищету, будущее представляется мрачным и отчаянным".

Издание рассказало о женщине по имени Салеха, которая продала трёхлетнюю дочь Наджибу, чтобы погасить долг в $550.

"Этому ребенку может повезти, — сказала 40-летняя Салеха, которая говорит, что зарабатывает 70 центов в день и чей муж не работает. Если жизнь и дальше будет такой ужасной, я убью своих детей и себя. Я даже не знаю, что мы будем есть сегодня вечером", — цитирует The Wall Street Journal слова афганки.

В журнале уточняется: описанный инцидент — не единичный случай.

"В прошлом месяце бывший полицейский, 38-летний Мир Назир, отец пятерых детей, заявил, что он получил предложение продать свою 4-летнюю дочь за $580 долларов, — пишет издание со ссылкой на сообщение в "Нью-Йорк пост". — Он говорит, буквально, следующее: Я предпочел бы умереть, но моя собственная смерть не спасла бы никого из моей семьи. Кто будет кормить других моих детей? Дело не в выборе. Все дело в отчаянии. Моей дочке, наверное, будет лучше в семье бездетного владельца магазина".

Афганистан "движется ко всеобщей бедности”

В прошлом месяце в докладе Программы развития Организации Объединённых Наций было предсказано, что Афганистан "движется ко всеобщей бедности”:

"… уровень бедности, который в настоящее время оценивается в 72% населения, достигнет 97% к середине следующего года", — сказал Канни Вигнараджа, директор ПРООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ