Франция отклонила иск Навального к "Ив Роше"

Во Франции судебный следователь прекратил расследование против компании "Ив Роше" по жалобе, которую подал оппозиционный российский политик Алексей Навальный.

Ранее братья Алексей и Олег Навальные обвинили компанию "Ив Роше" в клевете. В феврале 2019 года французская прокуратура начала предварительное расследование.

Адвокаты Навальных Вильям Бурдон и Амели Лефебр сообщили, что будут оспаривать это решение.

В начале февраля 2021 года Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменил его на реальный срок, приговорив подсудимого к трём годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В настоящее время Навальный отбывает наказание.

В 2012 году глава представительства "Ив Роше" в России Бруно Лепра написал заявление в правоохранительные органы. Следствие установило, что Алексей Навальный со своим братом похитили 26 миллионов рублей у "Ив Роше" и ещё более четырёх миллионов — у "Межрегиональной процессинговой компании".

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