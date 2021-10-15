В Госдуме ответили на угрозы Украины из-за участия Крыма в переписи населения

На территории Крыма проживают российские граждане, и они имеют право принимать участие в переписи населения, сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя Pravda.Ru новость об ответных мерах со стороны Украины из-за проведения переписи населения в Крыму и Севастополе.

"Не знаю, о каких ответных мерах идёт речь. Мы знаем, что там проживают граждане Российской Федерации. Они определили это на референдуме, на абсолютно законном референдуме. Поэтому они являются частью Российской Федерации. И, конечно, раз всероссийская перепись проходит, то они как граждане имеют право на то, чтобы быть переписанными, записанными в общий реестр", — сказала Журова.

Депутат также заявила, что Украина будет продолжать реагировать на все мероприятия, которая Россия проводит в Крыму.

Ранее на Украине пригрозили России "реторсиями" за проведение всероссийской переписи населения на территории Крыма.

"Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя. Такие действия России направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины... Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", — заявили в украинском МИД.

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