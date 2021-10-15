EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-иммунолог объяснил, почему после прививки появилось мало антител
В ХМАО возбудили дело из-за попытки устроить самосуд над полицейским
Онищенко: "Давайте вакцинироваться! На подходе другие вирусы"
Эсминец США попытался вторгнуться на территорию России
Клинтон попал в больницу с инфекцией мочевыводящих путей
Юрист поддержал идею предоставлять гражданство детям от смешанных браков
В Иркутской области ввели обязательную прививку от COVID-19 для пожилых людей
На Украине началась война между цыганами и "ветеранами АТО"
Власти Мадрида: "Игру в кальмара" не должны смотреть дети

Экс-помощник Тэтчер назвал "катастрофой" действия США при Байдене

Мир

Бывший помощник экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Найл Гардинер считает, что европейские политики не испытывают никакого доверия к президенту США Джо Байдену.

Экс-помощник Тэтчер назвал "катастрофой" действия США при Байдене

"Бесчисленное множество европейских чиновников рассказывали мне, что они просто не могут доверять администрации Байдена. Некоторые даже вспоминают о президентстве Трампа, сожалея о поддержке нынешнего американского лидера", — написал он в статье для сайта Fox News.

Гардинер полагает, что более всего политикой Байдена недовольны в Великобритании. Якобы в британском руководстве ещё до избрания Байдена президентом царил скептицизм по отношению к нему. А вот к Трампу относились как к сильному союзнику.

Основной причиной для такого отношения стали провальный вывод войск из Афганистана и риторика США по поводу Протокола Северной Ирландии, регулирующего отношения ЕС и Великобритании в этой части королевства, сообщает РИА Новости.

"Во время предвыборной кампании Байден похвалялся тем, что восстановит позиции США на международной арене после Трампа. Спустя девять месяцев после избрания действия политика Соединённых Штатов расценивается в Европе как катастрофа", — добавил Гардинер.

Отметим, что статья опубликована на сайте Fox News. То есть на сайте телекомпании, которая относится крайне критически к деятельности нынешнего президента США.

Стоит заметить, что нынешняя критика Байдена очень похожа на то, как критиковали Дональда Трампа в бытность его президентом США. Пребывание Трампа в Белом доме тоже часто называли "катастрофой" для отношений между США и Европой.

Получается, что какой президент в Белом доме ни окажется, то для Европы это всё равно будет "катастрофа". Это, конечно, большое преувеличение. Критики Трампа и Байдена любят сгустить краски в том, что касается трансатлантических отношений. Что, конечно, не исключает и проблем. Но едва ли к этим проблемам применительно слово "катастрофа".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Трамп или Байден – кто лучше для России?
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Талибы* приедут в Россию на встречу "московского формата" по Афганистану
Врач-иммунолог объяснил, почему после прививки появилось мало антител
В ХМАО возбудили дело из-за попытки устроить самосуд над полицейским
Онанизм не виноват в слепоте и волосатости рук
Онищенко: "Давайте вакцинироваться! На подходе другие вирусы"
Завтрак есть, а фигуры нет: ошибки утреннего питания
Правда о лунатиках: во сне и наяву
Эсминец США попытался вторгнуться на территорию России
Клинтон попал в больницу с инфекцией мочевыводящих путей
Юрист поддержал идею предоставлять гражданство детям от смешанных браков
Популярное
Здоровье
Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание

Синдром Аарскога-Скотта имеет также название "фациодигитогенитальная дисплазия". Это редкое заболевание встречается с вероятностью один на миллион. Врачи рассказали подробнее о необычной болезни.

Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Здоровье
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Российский шоу-бизнес
Больному COVID-19 Александру Серову стало хуже
Бывший СССР
Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский
Любовь Степушова Сплотимся против России и станет теплее: Боррель удивил политиканством Любовь Степушова Дмитрий Соколов От штрафа до расстрела: как в мире борются с пьяными за рулём Дмитрий Соколов Игорь Буккер COVID-19: всплывают доказательства подготовки к биовойне Игорь Буккер
Здоровье
Длительность естественного иммунитета у перенёсших COVID-19 установили учёные
Политика. Новости и аналитика
США требуют убрать российские ракеты из Европы
Показания Собчак не совпали со свидетельством водителя "Мерседеса"
Общество
Показания Собчак не совпали со свидетельством водителя "Мерседеса"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников