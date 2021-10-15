Экс-помощник Тэтчер назвал "катастрофой" действия США при Байдене

Бывший помощник экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Найл Гардинер считает, что европейские политики не испытывают никакого доверия к президенту США Джо Байдену.

"Бесчисленное множество европейских чиновников рассказывали мне, что они просто не могут доверять администрации Байдена. Некоторые даже вспоминают о президентстве Трампа, сожалея о поддержке нынешнего американского лидера", — написал он в статье для сайта Fox News.

Гардинер полагает, что более всего политикой Байдена недовольны в Великобритании. Якобы в британском руководстве ещё до избрания Байдена президентом царил скептицизм по отношению к нему. А вот к Трампу относились как к сильному союзнику.

Основной причиной для такого отношения стали провальный вывод войск из Афганистана и риторика США по поводу Протокола Северной Ирландии, регулирующего отношения ЕС и Великобритании в этой части королевства, сообщает РИА Новости.

"Во время предвыборной кампании Байден похвалялся тем, что восстановит позиции США на международной арене после Трампа. Спустя девять месяцев после избрания действия политика Соединённых Штатов расценивается в Европе как катастрофа", — добавил Гардинер.

Отметим, что статья опубликована на сайте Fox News. То есть на сайте телекомпании, которая относится крайне критически к деятельности нынешнего президента США.

Стоит заметить, что нынешняя критика Байдена очень похожа на то, как критиковали Дональда Трампа в бытность его президентом США. Пребывание Трампа в Белом доме тоже часто называли "катастрофой" для отношений между США и Европой.

Получается, что какой президент в Белом доме ни окажется, то для Европы это всё равно будет "катастрофа". Это, конечно, большое преувеличение. Критики Трампа и Байдена любят сгустить краски в том, что касается трансатлантических отношений. Что, конечно, не исключает и проблем. Но едва ли к этим проблемам применительно слово "катастрофа".

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