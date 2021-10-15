Казахстанский политолог: политики-националисты предпочитают русский

Казахстанские политики прилюдно говорят на казахском языке, а на закрытых совещаниях переходят на русский.

Об этом рассказал в своём Telegram-канале казахстанский политолог Газиз Абишев.

Рассказывая об "идущей в стране лингвистической дискуссии", он отмечает, что публичные политические служащие, например, акимы высшего уровня, обязаны владеть используемыми в стране языками, в первую очередь — государственным казахским.

Однако, на практике "некоторые политики используют карту этнопопулизма" и, говоря на казахском, " мешают поэзию и простонародную риторику, а потом уже на закрытых совещаниях переходят на русский и обсуждают технические тонкости на втором официальном".

Газиз Абишев приводит пример политика, который так не делает, "а спокойно и без комплексов говорит на обоих языках — казахском и русском, причём довольно активно, как на прямых линиях акимата, так и в эфирах национальных СМИ".

Это аким Нур-Султана Алтай Кульгинов. Как сообщает "Википедия", в 2020 году Кульгинов подвергся критике за то что собирался потратить 125 миллионов тенге на комментарии в соцсетях, позитивно оценивающих его работу.

Все акимы высшего звена в Казахстане сегодня являются этническими казахами, хотя Казахстан — это многонациональное государство.

Как сообщала Pravda. Ru, Казахстан — основной союзник России по формированию постсоветской интеграции и оборонного союза, на прошлой неделе понизил статус русского языка, реализуя замысел США.

В Конституции Казахстана записано, что "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык".

Это положение закреплено в законе "О языках в Республике Казахстан" от 11 июля 1997 года.