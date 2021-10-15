Украинский депутат назвал Саакашвили "гастролёром-аферистом"

Украинский депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива поблагодарил властей Грузии за арест Михаила Саакашвили и назвал его "гастролёром-аферистом".

На свой странице в Facebook Кива отдельно поблагодарил главу МИД Грузии Вахтанга Гомелаури за его принципиальность в ситуации с арестом "международного гастролёра-афериста Михаила Саакашвили". По словам парламентария, таким образом Киев избежал уменьшения государственных денег из-за содержания "проходимца и шарлатана".

"Знаю точно одно — справедливость восторжествовала и мир стал чище!" — подчеркнул депутат.

Ранее адвокат экс-главы Грузии Саакашвили Бека Басилая заявил, что нынешний лидер страны Саломе Зурабишвили может помиловать политика. При этом прежде президент придерживалась чёткой позиции: преступника осудят по уголовному делу. По словам Басилая, уже были случаи, когда Зурабишвили после подобных заявлений отменяла наказание.

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