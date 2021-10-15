Украинская националистка призвала отказаться от слова "агрессор" в адрес России

Ярая украинская националистка Ирина Фарион, выступая перед идейными соратниками на прошедшем в четверг в Киеве неонацистском марше, вдруг заявила, что пора уже "оказаться от определения "агрессор", говоря о России".

Ирина Фарион

"Нам, украинцам, пора определиться, — призвала экс-нардеп. — И сменить статус России, признав, что она для нас не агрессор. Она — враг".

Политическая общественница напомнила толпе, ей внимавшей, разницу между агрессором и врагом.

"Врага надо стремиться уничтожить. Как мы стремимся уничтожить Москву", — завершила она свой пламенный спич.

Напомним, ранее эта общественная деятельница лишала русскоговорящих украинцев права на существование:

Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населения

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