Миллионер из США получил "пожизненное" за убийство пресс-секретаря

Миллионер, член одной из самых богатых и влиятельных династий Нью-Йорка, торгующих недвижимостью, Роберт Дерст, герой криминального документального сериала HBO "Проклятие", был приговорён к пожизненному заключению за убийство Сьюзен Берман, которая была его пресс-секретарём.

Дерст, как установило следствие, убил Берман в 2000 году, чтобы помешать ей рассказать полиции об исчезновении его жены в 1982 году. Жертву нашли в её доме в Беверли-Хиллз с пулей в голове.

Полиция считает, что на счету миллионера ещё как минимум две жертвы: обе — случайные свидетели, тела которых до сих пор не нашли. Сам Дерст вину отрицает. При этом во время слушаний он хранил молчание.

Прокуроры назвали 78-летнего Дерста, который предстал перед судом Лос-Анджелеса для вынесения ему приговора, "нарциссическим психопатом".

Приговор за убийство первой степени исключает любую возможность условно-досрочного освобождения, что означает, что теперь Роберт Дерст, скорее всего, умрёт в тюрьме.

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