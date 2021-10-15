Утечка из СБУ: готовится спецоперация под названием "похищение Поклонской"

Киевские спецслужбы начали подготовку к похищению экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы РФ, а ныне посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской.

По данным, полученным ТГ-каналом "Шептун" от источника, "близкого к спецслужбам" Украины, разработкой плана операции занимаются не абы где, а в ГУ разведки Минобороны Незалежной.

t.me/sheptoon

При всей видимой абсурдности данной информации, не верить инсайдеру украинского канала оснований мало, поскольку ранее представитель МИД Незалежной сообщал, что министерство уже обратилось к правительству Кабо-Верде с требованием "экстрадировать Поклонскую".