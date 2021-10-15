Киевские спецслужбы начали подготовку к похищению экс-прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы РФ, а ныне посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской.
По данным, полученным ТГ-каналом "Шептун" от источника, "близкого к спецслужбам" Украины, разработкой плана операции занимаются не абы где, а в ГУ разведки Минобороны Незалежной.
При всей видимой абсурдности данной информации, не верить инсайдеру украинского канала оснований мало, поскольку ранее представитель МИД Незалежной сообщал, что министерство уже обратилось к правительству Кабо-Верде с требованием "экстрадировать Поклонскую".
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