EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Рады Волошин: Украину ждет неизбежная капитуляция перед Россией
В Молдавии ЧП из-за нехватки газа. "Виноват" Газпром
"МихоМайдана" не будет: сторонники Саакашвили помитинговали и разошлись
Экономист: позиции доллара постепенно подрывают евро и юань
Япония не желает видеть на Курилах Григоренко и Хуснуллина
Израильские солдаты расстреляли двух палестинцев-провокаторов
У него заражение крови: стало известно, с чем Клинтон попал в больницу
Неожиданный симптом рака лёгких в пятке обнаружили британские врачи
"Санкций не будет! Я сказал!": Байден о СП-2

Польша приняла закон, разрешающий "разворачивать" мигрантов на границе

Мир » Европа » Евросоюз

Парламент Польши в четверг принял закон, который, по словам правозащитников, направлен на легализацию перемещения (выдворения) мигрантов через границы, что идёт вразрез с международным правом.

Польша приняла закон, разрешающий "разворачивать" мигрантов на границе

Напомним, Польша, Литва и Латвия сообщили о резком увеличении числа мигрантов из таких стран, как Афганистан и Ирак, пытающихся пересечь свои границы с территории Белоруссии, что, по словам Варшавы и Брюсселя, является формой гибридной войны, направленной на оказание давления на ЕС в связи с санкциями, которые он ввел в отношении Минска.

Правозащитные группы не раз критиковали националистическое правительство Польши за обращение с мигрантами на границе, обвиняя их в многочисленных незаконных действиях.

Теперь, если закон подпишет президент Анджей Дуда, пограничники смогут, руководствуясь правительственными постановлениями, вписанными в него, выдворять мигрантов моментально при обнаружении пересечения ими границы.

Поправки, за которые, собственно, проголосовал парламент, включают процедуру, согласно которой «лицу, пойманному при незаконном пересечении границы, может быть предписано покинуть территорию Польши на основании решения начальника местной пограничной службы».

Кроме того, законопроект позволяет начальнику Управления по делам иностранцев игнорировать заявление о международной защите иностранца, сразу же пойманного после незаконного пересечения границы.

Согласно международному праву, мигранты имеют право требовать убежища, и запрещается отправлять потенциальных просителей убежища обратно туда, где их жизни или благополучию может угрожать опасность.

Реакция Евросоюза

Комиссар ЕС по внутренним делам заявил, что страны ЕС должны защищать внешние границы блока, но они также должны поддерживать верховенство закона и основные права.

Уполномоченный по правам человека Польши и Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека, говорят, что новый закон не гарантирует эффективного обращения за международной защитой для мигрантов или беженцев.

"Если есть люди, у которых есть законная просьба о предоставлении убежища, должен быть способ позволить этому произойти, - заявил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. - Я понимаю, что есть также проблемы безопасности...но проблемы безопасности не могут полностью преодолеть потребность в международной защите".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Депутат Рады Волошин: Украину ждет неизбежная капитуляция перед Россией
В Молдавии ЧП из-за нехватки газа. "Виноват" Газпром
"МихоМайдана" не будет: сторонники Саакашвили помитинговали и разошлись
Экономист: позиции доллара постепенно подрывают евро и юань
Япония не желает видеть на Курилах Григоренко и Хуснуллина
Израильские солдаты расстреляли двух палестинцев-провокаторов
У него заражение крови: стало известно, с чем Клинтон попал в больницу
Неожиданный симптом рака лёгких в пятке обнаружили британские врачи
"Санкций не будет! Я сказал!": Байден о СП-2
Daily Express: Путина и Си Цзиньпина раскритиковала королева Великобритании
Популярное
Здоровье
Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание

Синдром Аарскога-Скотта имеет также название "фациодигитогенитальная дисплазия". Это редкое заболевание встречается с вероятностью один на миллион. Врачи рассказали подробнее о необычной болезни.

Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Здоровье
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Российский шоу-бизнес
Больному COVID-19 Александру Серову стало хуже
Здоровье
Длительность естественного иммунитета у перенёсших COVID-19 установили учёные
Дмитрий Соколов От штрафа до расстрела: как в мире борются с пьяными за рулём Дмитрий Соколов Любовь Степушова Проголосует ли избиратель за Путина в 2024 году Любовь Степушова Игорь Буккер COVID-19: всплывают доказательства подготовки к биовойне Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
США требуют убрать российские ракеты из Европы
Бывший СССР
Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский
В Белоруссии за чтение оппозиционных аккаунтов в соцсетях будут сажать в тюрьму
Новости Белоруссии
В Белоруссии за чтение оппозиционных аккаунтов в соцсетях будут сажать в тюрьму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников