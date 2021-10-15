Польша приняла закон, разрешающий "разворачивать" мигрантов на границе

Парламент Польши в четверг принял закон, который, по словам правозащитников, направлен на легализацию перемещения (выдворения) мигрантов через границы, что идёт вразрез с международным правом.

Напомним, Польша, Литва и Латвия сообщили о резком увеличении числа мигрантов из таких стран, как Афганистан и Ирак, пытающихся пересечь свои границы с территории Белоруссии, что, по словам Варшавы и Брюсселя, является формой гибридной войны, направленной на оказание давления на ЕС в связи с санкциями, которые он ввел в отношении Минска.

Правозащитные группы не раз критиковали националистическое правительство Польши за обращение с мигрантами на границе, обвиняя их в многочисленных незаконных действиях.

Теперь, если закон подпишет президент Анджей Дуда, пограничники смогут, руководствуясь правительственными постановлениями, вписанными в него, выдворять мигрантов моментально при обнаружении пересечения ими границы.

Поправки, за которые, собственно, проголосовал парламент, включают процедуру, согласно которой «лицу, пойманному при незаконном пересечении границы, может быть предписано покинуть территорию Польши на основании решения начальника местной пограничной службы».

Кроме того, законопроект позволяет начальнику Управления по делам иностранцев игнорировать заявление о международной защите иностранца, сразу же пойманного после незаконного пересечения границы.

Согласно международному праву, мигранты имеют право требовать убежища, и запрещается отправлять потенциальных просителей убежища обратно туда, где их жизни или благополучию может угрожать опасность.

Реакция Евросоюза

Комиссар ЕС по внутренним делам заявил, что страны ЕС должны защищать внешние границы блока, но они также должны поддерживать верховенство закона и основные права.

Уполномоченный по правам человека Польши и Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по демократическим институтам и правам человека, говорят, что новый закон не гарантирует эффективного обращения за международной защитой для мигрантов или беженцев.

"Если есть люди, у которых есть законная просьба о предоставлении убежища, должен быть способ позволить этому произойти, - заявил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. - Я понимаю, что есть также проблемы безопасности...но проблемы безопасности не могут полностью преодолеть потребность в международной защите".