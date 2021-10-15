Израильские солдаты расстреляли двух палестинцев-провокаторов

Израильские солдаты застрелили палестинца, который бросал зажигательные бомбы в автомобили возле еврейского поселения на Западном берегу.

Об этом сообщили в Минобороны Израиля.

Как следует из сообщения, "этот человек" был убит и ещё один палестинец арестован.

"Двое подозреваемых бросили зажигательную бомбу на дорогу, ведущую к израильскому поселенческому блоку недалеко от палестинского города Вифлеем, подвергнув опасности водителей. Находившиеся поблизости солдаты действовали для того, чтобы предотвратить угрозу и открыли огонь по двум мужчинам. Один из двоих был ранен и получил медицинскую помощь на месте происшествия, но скончался от полученных ран. Другой мужчина был арестован", — написано в Twitter военного ведомства.

Больше никаких подробностей инцидента не сообщается.

Напомним, что Израиль захватил Западный берег реки Иордан, сектор Газа и Восточный Иерусалим в ходе Ближневосточной войны 1967 года.

Палестинцы хотят, чтобы эти территории стали независимым государством. Мирные переговоры между сторонами при посредничестве США провалились в 2014 году.

Последнее масштабное столкновение в мае этого года едва не переросло в войну. Тогда катализатором начала боевых действий стала потасовка между палестинцами и израильскими поселенцами в Восточном Иерусалиме.

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