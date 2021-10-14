МИД Турции призвал "Талибан"* позволить женщинам работать и учиться

Руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что представители террористического движения "Талибан"*, которые захватили власть в Афганистане, вернули женщин в сферу здравоохранения республики.

После переговоров Турции и правительства талибов Чавушоглу заявил, что Анкара предложила Кабулу вернуть женщин в общественную жизнь, позволить им работать и получать образование. По словам министра, мусульманские государства поддерживают женщин в бизнесе и других сферах, речь идёт не только о просьбах Запада.

"Нам сказали, что в сектор здравоохранения женщины уже вернулись", — сообщил Чавушоглу, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, Турция в качестве партнёра посоветовала радикалам "Талибана" сформировать инклюзивное правительство. Его членами должны быть в том числе женщины.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что члены делегации талибов прилетят в Москву на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.

* Запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.