СБУ задержала и допросила военнослужащего из ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила военнослужащего самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), который был пойман во время разведки позиций, оставленных украинскими войсками.

По данным СБУ, в 2010 году задержанный совершил умышленное убийство, а в 2014 году вступил в батальон "Брянка СССР". Позже мужчина работал в одном из подразделений народной милиции ЛНР.

В СБУ сообщили, что военнослужащий был задержан, когда разминировал участок, на котором должен был быть построен новый пропускной пункт. Задержанный действовал в рамках договорённостей, заключённых Трёхсторонней контактной группой (ТКГ) по Донбассу. Украинские силовики изъяли у мужчины оружие, которое он не должен был иметь при себе.

СБУ обвинила задержанного в том, что он нарушил договорённости. Также его подозревают в создании незаконного вооружённого формирования. В ближайшее время военнослужащий будет арестован.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.