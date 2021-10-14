Экс-глава МВД Украины призвал генералов работать над военным возвращением Крыма

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков призвал создать сценарий, по которому военные должны вернуть под влияние Киева Крым, ДНР и ЛНР.

Аваков в Facebook назвал российского президента Владимира Путина военным преступником и врагом Украины. Экс-министр подчеркнул, что Киев не должен отказываться от "оккупированных" территорий. Армия обязана работать над планом возвращения регионов и при этом задействовать военную стратегию и технику, заявил политик.

"Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса", — написал в посте Аваков.

Кроме того, он отметил "бесценную поддержку" Украины западными странами. Также бывший министр обвинил Путина в агрессивной политике и шантаже энергетическим кризисом. Аваков призвал граждан Украины защищать страну и подчеркнул, что это нужно делать незамедлительно.

Ранее "военный путь" возвращения Крыма допустил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Его заявление в беседе с Pravda.Ru прокомментировал Сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он сказал, что именно из-за таких националистов, которые двинулись бы на жителей полуострова войной, граждане Крыма воссоединились с Россией.

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