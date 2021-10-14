Согласно новому отчету Пентагона, только во втором квартале этого года от самоубийств погибло больше военнослужащих США, чем от коронавируса в ходе пандемии.
"В период с начала апреля по конец июня 2021 года было совершено 139 военных самоубийств — 99 на действительной службе, 14 среди резервистов и 26 в Национальной гвардии, — говорится в опубликованном отчете Управления по предотвращению самоубийств Министерства обороны (DSPO). — Таким образом, рост числа самоубийств среди военнослужащих действующей армии США составил на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Эти цифры также означают, что количество самоубийств только за этот календарный квартал более чем вдвое превышает официальное число погибших от COVID-19 в вооруженных силах (по данным Пентагона их было 58).
"Уровень самоубийств на действительной службе составил 28,7 на 100 тысяч, что является самым высоким показателем с 2008 года, когда он составлял 16,9 на 100 тысяч", — сказал д-р Карин Орвис, начальник DSPO.
По словам Орвиса, 63% военнослужащих-самоубийц были в возрасте до 30 лет.
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