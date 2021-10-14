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Клятва Гиппократа - побоку. Так решили власти Латвии

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

В Латвии из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение и, по словам самих латышей, в стране творится "полный бардак и хаос".

Клятва Гиппократа - побоку. Так решили власти Латвии

Как рассказывают "Аргументы недели", дошло до того, что поликлиники не принимают заболевших, если у них нет прививочного сертификата. Ну или "свежего" теста на COVID.

Получается, если "непривитый" человек, к примеру, простудился (осень же на дворе) или вдруг обострились хронические болячки, то попасть на приём к доктору шансов ноль.

Объявленная властями вакцинация победила даже клятву Гиппократа.

За латышей заступились латвийский альянс врачей и ассоциация молодых врачей. Они направили правительству страны открытое обращение, в котором призвали "обратиться к голосу разума" и вспомнить, что пандемия COVID-19 — это не политический процесс, и решения в данной ситуации должны приниматься с учётом мнения профессионалов. То есть учёных и медиков.

В противном случае, по словам авторов документа, "последствиями принятых и непринятых правительством решений будут сотни и тысяч умерших", поскольку сейчас "нековидные" люди, которым жизненно необходима медицинская помощь, лишены возможности ее получать.

Практикующие врачи Латвии в оценке ситуации едины:

из-за "метаний" властей, не услышавших призывов специалистов, всё зашло слишком далеко, и сейчас уже надо вводить жёсткий локдаун — все контакты всех людей — и вакцинированных, и невакцинированных — свести к минимуму.

"К сожалению, правительство премьера Кришьяниса Кариньша считает иначе: для них главное не мнение врачей, правительство напрочь забыло о том, что и вакцинированные могут распространять вирус, самое важное — наказать тех, кто посмел не выполнить требования, а так же "выудить" деньги у населения, чтобы их карман не был пуст", — прокомментировала ситуацию в Латвии Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН.

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